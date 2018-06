Mondiali di robotica, prof e ragazzi della Tommaso Fiore premiano Israele e Russia

BARI - Gli «Ants», i ragazzi della scuola media Tommaso Fiore di Bari, tornano a casa: l'avventura in Canada ai Mondiali di Robotica è giunta al termine. A trionfare nella RoboCup 2018, sbaragliando il resto delle nazioni in gara, è stata la squadra di Israele, seguita dalla Russia. Due team questi, capaci di mettere in difficoltà sia la Cina sia il Giappone, le formazioni più temute dalla squadra barese prima di partire per Montreal.

In questa trasferta oltreoceano i nostri sette ragazzi hanno avuto l'opportunità di vivere un’esperienza che ricorderanno per tutta la vita, al di là del piazzamento in graduatoria, volutamente non reso noto dalla giuria oltre il terzo posto perché, secondo il motto di questi campionati mondiali, «l'importante non è vincere ma imparare». Per questo gli altri team, compresa la compagine italiana, sono finiti tutti al quarto posto a pari merito.

I magnifici sette maghetti del mondo tecnologico non tornano però a mani vuote: durante la cerimonia di premiazione, infatti, i ragazzi e i loro docenti accompagnatori sono stati chiamati a consegnare le medaglie ai primi tre classificati sul podio dei vincitori.