Bari, carambola sulla tangenziale: 2 feriti, code fino a 5 chilometri

BARI - Rocambolesco incidente stradale questo pomeriggio sulla tangenziale di Bari, in direzione sud, nei pressi dello svincolo Picone: per cause ancora da accertare, due auto sono rimaste coinvolte nell'incidente che ha provocato due feriti. Una delle due si è ribaltata. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione che è stata rallentata per un paio d'ore (con code fino a 5 chilometri) fino a quando non sono stati ultimati i rilievi da parte della Polizia stradale. Sul posto sono intervenuti anche ambulanze del 118. (foto Luca Turi)