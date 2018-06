Bitritto e Adelfia, spaccate in due stazioni di servizio

Due bar di altrettanti stazioni di servizio Dill's a Bitritto e Adelfia sono stati assaltati la notte scorsa dai malviventi che hanno usato come «ariete» una utilitaria per infrangere la vetrata della porta di ingresso dei locali. I malviventi hanno portato via tutto ciò che potevano, dalle slot machine, ai tagliandi gratta e vinci oltre al denaro che c'era nei registratori di cassa. Disturbati dall'impianto di allarme, che inizialmente erano riusciti a disattivare, poi sono fuggiti con la stessa auto, probabilmente una Fiat Panda. Indagano i Carabinieri. (foto Luca Turi)