Bari, rapina con fumogeni a gioielleria della Mongolfiera Panico, uditi alcuni spari

Assalto armato con colpi di pistola e fumogeni da parte di una banda di rapinatori in una gioielleria della galleria del centro commerciale Mongolfiera, a Santa Caterina. Un commando, poco dopo le 15, armato di mazze ha demolito le vetrine di esposizione dove erano custoditi soprattutto oggetti di argenteria. Per seminare confusione i banditi hanno utilizzato anche fumogeni: testimoni avrebbero udito anche alcuni spari. C'è stato un fuggi fuggi generale, molti clienti hanno abbandonato il centro commerciale: l'evacuazione è stata gestita da personale della vigilanza del centro commerciale. Dopo aver portato via alcuni oggetti preziosi i banditi sono fuggiti. Sul posto è intervenuta la vigilanza, poi sono accorse pattuglie di Polizia e Carabinieri. In zona è intervenuto anche un elicottero per coordinare le operazioni dall'alto: sono in atto perlustrazioni e controlli a tappeto. Non si conoscono ulteriori particolari. (foto Luca Turi)