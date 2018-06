Bari, armato di ascia alla festa della Repubblica: fermato 53enne

BARI - Paura questa mattina a Bari dove un uomo si è presentato in divisa mimetica, armato di ascia, durante le celebrazioni delle Festa della Repubblica: un 53anni di Bari, a quanto pare un biologo, è stato bloccato questa mattina dalla Polizia locale perchè trovato in possesso di un'ascia. L'uomo, che non ha commesso nessun atto offensivo, è stato immediatamente fermato dagli agenti della Polizia locale e accompagnato in caserma. Sono in corso accertamenti anche sul suo stato di salute: gli investigatori stanno verificando se abbia avuto problemi mentali anche se allo stato nulla fa pensare a tutto questo. (foto Luca Turi)