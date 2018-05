Bari, vietato fare il bagno a Pane e Pomodoro: ma il cartello viene ignorato

Il divieto c'è, ma evidentemente non si vede o non si vuol vedere. Queste immagini sono state scattate questa mattina sulla popolare spiaggia di Pane e Pomodoro di Bari. Transenne con tanto di divieto in primo piano - dopo la pioggia dell'altro giorno che ha causato il travaso della fogna e l'inquinamento temporaneo dell'acqua - ignorate dai bagnanti che hanno approfittato di questa giornata di sole infischiandosene del rischio di infezioni, preferendole un piacevole tuffo rinfrescante. (foto Luca Turi)