Operai scoprono cadavere uomo nei pressi di un cantiere

BARI - Il cadavere di un uomo è stato scoperto a Bari da alcuni operai in un terreno in viale delle Murge, a ridosso di un cantiere edile. Sul posto sono giunti i carabinieri. E’ in corso l’identificazione della salma e si indaga sulle probabili cause di morte. I militari stanno verificando se si tratti di un uomo di 87 anni scomparso da casa sabato scorso.