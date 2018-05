Bari, lavata dopo mesi l'area pedonale del Corso

Da mesi il marciapiede di corso Vittorio Emanuele era davvero impresentabile: da un lato l'inciviltà di alcuni ristoratori che «preferiscono» trascinare a fine serata i bustoni con le bottiglie di vuote di alcolici o altre bibite segnando la pavimentazione; dall'altro la «distrazione» di chi dovrebbe fare in maniera frequente la pulizia di questi tratti di strada. Ebbene, nonostante l'acquazzone di prima mattina, gli operatori dell'Amiu hanno provveduto a lavare e ripulire l'area pedonale di corso Vittorio Emanuele. «Tale intervento - precisa una nota del Comune - è svolto ciclicamente in aggiunta all'ordinario servizio di spazzamento e svuotamento dei cestini». Se l'intervallo di tempo fosse più breve, e non di mesi, probabilmente il biglietto da visita del corso sarebbe più decente.