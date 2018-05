1° Maggio, in Puglia 57 Maestri del Lavoro

Si è svolta oggi 1° maggio 2018, nel Centro Congressi della Fiera del Levante di Bari, la cerimonia regionale per la consegna delle «Stelle al merito del Lavoro" conferite dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità. Il titolo di «Maestri del Lavoro» è stato conferito a 57 cittadini meritevoli operanti in Puglia.