Giovinazzo, la prima volta della danza aerea sull'acqua

Si chiama «Giovinazzo Vola» ed è avvenuto a metà tra la luna ed il luccichio dei suoi raggi, nelle onde del mare del Porto di Giovinazzo, il nuovo spettacolo di Elisa Barucchieri direttrice artistica della compagnia ResExtensa. La coreografa, pugliese d'adozione, si è esibita in uno spettacolo di danza aerea sull'acqua. Si tratta della prima esibizione sospesa a pelo d’acqua in uno spettacolo in cui il porto, il mare e la città sono state assolute protagoniste con maestosi videomapping realizzati a cornice delle poetiche evoluzioni danzanti. (Photo NoPussyBlues)