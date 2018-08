Voglia di estate? Ecco che arriva #Gazzettabeach

Sognate un'estate di sole, mare, divertimento e musica? Allora sognate con #GazzettaBeach, e le vostre foto più belle, nei lidi più suggestivi della Puglia, potrebbero essere pubblicate sul sito della Gazzetta del Mezzogiorno.

Come fare? Semplice: scattate una foto o girate un video mentre siete al mare, bevendo un drink in spiaggia o mentre vi arrostite sotto il sole, diteci quale località balneare avete scelto per le vostre vacanze, e postatela sui vostri social utilizzando l'hashtag #GazzettaBeach.

Per tutto il mese di agosto daremo spazio ai vostri scatti più belli e divertenti che finiranno direttamente sul nostro sito e sui nostri social.

Non avete idea di dove andare? Seguite le tappe di #LidoSelene Apulia Tour, che porta nelle spiagge più belle la musica di Radio Selene, con divertimento e gadget!

Ecco tutti gli appuntamenti per andare alla scoperta delle spiagge più belle della Puglia:

- oggi, sabato 4 agosto, a Playa Blanca lido Marini Ugento;

- domani, domenica 5 agosto al Lido La Bussola Manfredonia;

- 9 agosto al Lido Pelikano Vieste;

- 10 agosto al Lido Conca del Sole, Marina di Lizzano;

- 11 agosto Lido Valentino, Castellaneta Marina;

- 12 agosto Lido Verde, Marina di Ginosa;

- 13 agosto Lido Morelli, Ostuni;

- 14 Lido Azzurro, Capitolo - Monopoli;

- 17 Lido Sabbia d’Oro Torre Canne;

- 18 agosto Lido Exotic Casalabate;

- 19 agosto Lido Paradise Beach, Barletta.

Qui il link dove poter trovare tutte le informazioni: http://www.radioselene.it/rubr iche/lido-selene.htm. L’evento è realizzato con la collaborazione degli sponsor: Pasta Riscossa - C.C. Bariblu Triggiano - Miragica Molfetta - La Gazzetta del Mezzogiorno.

Insomma, cogliete l'attimo: premete play o fatevi un selfie. Basta poco per rendere questa estate 2018 indimenticabile!