Fai, i 3 siti lucani più votati: laghi, pineta e sentieri

I laghi di Monticchio, la pineta di Lanera a Matera e il sentiero delle ripe di Muro Lucano (Potenza) sono, per ora, i tre siti lucani più votati nella nona edizione de «I luoghi del cuore», il «censimento dei luoghi da non dimenticare» avviato dal Fondo ambiente Italiano. A quasi due mesi dal lancio dell’iniziativa, sono già stati espressi circa 300 mila voti in tutta Italia «per più di 20 mila 'luoghi del cuorè». La votazione - ha spiegato il Fai - sarà aperta fino al prossimo 30 novembre.