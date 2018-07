La Festa della Gazzetta: i protagonisti

BRINDISI - Da Al Bano all'imprenditrice turistica Marisa Melpignano, passando anche per Monica Setta: sono loro alcuni dei protagonisti che hanno celebrato assieme al direttore Giuseppe De Tomaso i 130 anni della Gazzetta del Mezzogiorno a Brindisi. All'interno di Palazzo Nervegna, il giornale più noto di Puglia e Basilicata, ha presentato le sue pagine storiche, con il ricordo della propria lunga avventura editoriale capace di raccontare non solo il giornalismo, le cronache, i fatti, ma soprattutto il territorio e chi lo popola. Per 130 anni il nostro giornale ha contribuito a specchiare e specchiarsi in questa zona della Puglia. Ogni evento delle nostre manifestazioni è guidato da una parola chiave: questa volta a farla da padrone è stata la parola «Orgoglio».