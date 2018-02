Bari, «La famigh passaua!!»

EVENTI BARI - La Compagnia Teatrale Pop Corn, compagnia di tradizione in vernacolo, venerdì 2 marzo 2018, alle ore 21, porta in scena «La famigh passaua!!» al Teatro Bravò, in via Stoppelli 18 a Bari, con la regia di Angelo Guaragno.

La commedia in due atti è interpretata da: Angelo Guaragno, Domenico Gernone, Nuccio Pantaleo, Maria Schino e Giuseppe Gernone.

Info 329/718.24.25; 340/234.04.44.

