Bari, «Natale in casa Petaroscia»

EVENTI BARI - Sabato 30 dicembre 2017, alle ore 21, al teatro Purgatorio di Bari, via Salvatore Pietrocola 19, Nicola Pignataro con la sua compagnia sarà in scena con lo spettacolo «Natale in casa Petaroscia».

Info 080/579.65.77 - 334/777.61.11.

