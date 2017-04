Modugno, «Fumo negli occhi» di Ernesto Marletta

EVENTI MODUGNO - Domenica 9 aprile 2017, alle ore 20.30, nel salone dei racconti «Casaruccia» in via Manzoni 9 a Modugno, la compagnia Dautore porta in scena la commedia brillante «Fumo negli occhi». Regia di Ernesto Marletta.

Necessaria la prenotazione tramite contatto telefonico al 339/716.74.09.

