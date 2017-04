Bari, «La prima, la migliore»

EVENTI BARI - La prima guerra mondiale e la condizione di una generazione perduta come metafora per raccontare la condizione dell'oggi, i conflitti perpetui e il nostro tempo. Nasce da questa tensione lo spettacolo «La prima, la migliore» di Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, in scena anche con Davide Berardi, in programma venerdì 7 e sabato 8 aprile 2017, alle ore 21, nel Teatro Abeliano di Bari in via Padre Massimiliano Kolbe 3.

Info 0805427678; www.teatridibari.it.

