Bari, «Il Marchese del Grillo» con Enrico Montesano

EVENTI BARI - Da venerdì 13 a domenica 15 gennaio 2017, feriali ore 21 e festivo alle ore 18.30, al TeatroTeam, via Prezzolini a Bari, per la rassegna «Nonsoloprosa» sarà di scena Enrico Montesano in «Il Marchese del Grillo» dal film di Mario Monicelli, un’imponente produzione «Sistina» scritto con Benvenuti, Pinelli, Zapponi- adattamento di Gianni Clementi, Montesano, Massimo Romeo Piparo. Musiche di Emanuele Friello e coreografie di Roberto Croce.

Info 080/521.08.77;5241504

• Consulta l'archivio degli eventi Bari