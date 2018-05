Bari, «La vera storia de l'esclusa»

BARI - Sabato 12 maggio 2018, alle ore 21 , al teatro Forma di Bari, via Giuseppe Fanelli 206/1, la Compagnia del Dadotratto porterà in scena per la prima volta in assoluto «La vera storia de l’esclusa», spettacolo ispirato dal romanzo di Pirandello «L’esclusa», la cui drammaturgia è stata curata dalla regista Ebe Guerra, in occasione dei 150 anni dalla nascita dello scrittore.

Info 080/501.81.61 - 340/085.80.62.