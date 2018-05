Bari, «Per qualche euro in più» di Res Ludica

BARI - Giovedì 10 e venerdì 11 maggio 2018, alle ore 21, al Teatro Di Cagno di Bari, in corso A. de Gasperi, per la rassegna comica e brillante «Ridi che ti passa», Res Ludica porterà in scena «Per qualche euro in più», commedia brillante, in vernacolo, elaborata da Gaetano Napoli e diretta dal giovane Nicola Napoli.

Info 080/502.74.39 - 348/763.25.46.