Conversano, «Vintage Love Party»

EVENTI CONVERSANO - Venerdì 6 gennaio 2017, alle ore 21, alla Casa delle Arti di Conversano, via Donato Jaia 14, ci sarà il Vintage Love Party. Special Guest della serata: Gennaro Cosmo Parlato, una delle voci più belle e tecnicamente preparate della musica italiana, specialista del «cross over», ossia il cantare pop in chiave lirica. Ci delizierà con brani del suo spettacolo «Cocktail d'Amore». Con lui sul palco: Misspia e i suoi imperdibili dj set in chiave vintage e il Trio Manuela Panzironi Acoustic Trio, nato dalla collaborazione di tre eccellenti musicisti.

Info 08/237.69.65; 388/140.75.08

