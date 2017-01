Bari, il maestro Günter al Petruzzelli

EVENTI BARI - Giovedì 5 gennaio 2017, nel Teatro Petruzzelli, corso Cavour 12 a Bari, Concerto Sinfonico che vedrà sul podio il maestro Günter Neuhold che dirigerà la «Nona» di Beethoven. In programma la Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125 «Corale» di Ludwig van Beethoven. Maestro del Coro del Teatro Petruzzelli Fabrizio Cassi, solisti Katrin Adel (soprano), Christina Daletska (mezzosoprano), Marco Ciaponi (tenore), Thomas Tatzl (basso).

Da martedì 3 gennaio, saranno in vendita tutti i biglietti degli spettacoli della Stagione d’Opera e di Balletto e della Stagione Concertistica 2017.

• Consulta l'archivio degli eventi Bari