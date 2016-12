Bari, Concerto di Natale Ansi

EVENTI BARI - Torna il concerto di Natale promosso dall’Associazione nazionale scuola italiana (Ansi) di Bari e provincia. Con «Canto di Natale – Un messaggio d’Amore» venerdì 23 dicembre 2016, dalle ore 20.15, nella Cattedrale di Bari in piazza dell'Odegitria 1. Il concerto vede la partecipazione di un coro di voci bianche per 120 elementi, il «Coro Voci per Voi» diretto dal Alessia Bosi. In scaletta alcuni dei brani più popolari del repertorio gospel e i pezzi sempreverdi della tradizione italiana.

