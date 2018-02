Bari, «Ombre Rosse. Quando andavamo alla Rai»

EVENTI BARI - Sabato 3 marzo 2018, alle ore 18.30, all’Eccezione – Cultura e Spettacolo di Puglia Teatro, a Bari, in via Indipendenza 75, terzo ed ultimo appuntamento-spettacolo del ciclo «Ombre rosse - Quando andavamo alla Rai», che questa volta prenderà in esame «Il Sottano – Un Caffè e una Cultura sparita» di Rino Bizzarro, realizzato in sceneggiato radiofonico in 12 puntate prodotto dalla Rai, interpretato dagli attori Rino Bizzarro, Anna Brucoli, Nietta Tempesta, con la regia di Rino Bizzarro.

