EVENTI BARI - «Illuminazione architetturale a tecnologia LED» è il tema del prossimo evento ospitato da Villa de Grecis, via delle Murge 63 Bari, che si terrà mercoledì 28 febbraio 2018, dalle ore 16 alle 20.

Il seminario, organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori - Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bari, in collaborazione con Luce&Light, è dedicato all’illuminazione architetturale a tecnologia LED per applicazioni in interni e in esterni.

Alla luce dei profondi cambiamenti determinati dalla tecnologia LED degli ultimi anni, l’architetto Gianni Forcolini e Alberto Danese, affronteranno dettagliatamente l’argomento con case histories.

