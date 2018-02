Polignano, «Ombre sulla città perduta»

EVENTI POLIGNANO - Mercoledì 28 febbraio 2018, alle ore 19, nella Biblioteca «Raffaele Chiatera», in via Mulini 9 a Polignano, per la rassegna d’autori «Equilibri polignanesi», promossa dal Settore Cultura del Comune di Polignano a Mare, Lia De Venere presenterà il romanzo di Silvano Trevisani: «Ombre sulla città perduta».

Interverrà, oltre all’autore, il sociologo Leo Palmisano, presidente della Cooperativa editoriale Radici Future.

