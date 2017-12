EVENTI SANNICANDRO - «Welcome ... jnd o Castiedd», visite guidate in dialetto, inglese e italiano, in cui la finalità riguarda il racconto storico del Castello normanno svevo di Sannicandro di Bari, in Piazza Castello, attraverso l'utilizzo della lingua volgare.

Il percorso è volto a soddisfare la curiosità del Turismo Itinerante e nello specifico mira al recupero, salvaguardia e valorizzazione delle identità locali.

L'iniziativa sarà realizzata nei giorni domenica 14 gennaio 2018, dalle ore 11 alle 13.

Info 391/427.86.62.

