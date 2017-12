Gravina, «Lùmina spettacolo in luce»

EVENTI GRAVINA - Sabato 30 dicembre 2017, alle ore 18, alle 19 e alle 20, «Lùmina spettacolo in luce». Sarà sufficiente raggiungere gli affacci nei pressi del Bastione Medievale, di via Giudice Montea, della Cattedrale, nonché la terrazza del Vecchio Crapo per assistere alla rappresentazione della natività sapientemente raccontata da una voce narrante mentre le installazioni in legno, disposte negli anfratti della città rupestre e visibili a grandezza d’uomo, via via si illumineranno catapultando lo spettatore in una cornice inedita di paesaggio e atmosfera.

Al timone della manifestazione il consorzio Evo, con la direzione artistica di Raffaella Lorusso, impreziosito da una cordata di imprese, dalla collaborazione della fondazione “Pomarici- Santomasi” e dal supporto del Comune di Gravina.

