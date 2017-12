Bari, «Un’ora per ricordare Dizzy Gillespie»

EVENTI BARI - Venerdì 29 dicembre 2017, al Caffè Cognetti in via Cognetti 17 a Bari alle ore 19.30, «Un’ora per ricordare Dizzy Gillespie la sua musica, la sua fede».

Condurrà Stefania Giancane, letture a cura di Davide Dabbicco.

Ospiti Enzo Foglianese, Angela Cioce.

Introdurrà Gianni Mennone.

