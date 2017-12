Bari, «Ritorno in Lucania» di Raffaele Nigro

EVENTI BARI - Giovedì 14 dicembre 2017, alle ore 11.30, alla Quintiliano La Libreria di Bari, in via Arcidiacono Giovanni 9, verrà presentato il libro «Ritorno in Lucania» di Raffaele Nigro, edito da Progedit. Sarà presente l'autore Raffaele Nigro. Interventi di Piero Lovero, autore delle foto e Michele Damiani, autore delle tavole grafiche. Modera Ettore Catalano.

