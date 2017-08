Monopoli, collettiva «Mythologies»

EVENTI MONOPOLI - Giovedì 7 settembre 2017, alle ore 19, a Palazzo Palmieri, in largo Palmieri, inaugurazione della collettiva di arte contemporanea «Mythologies» a cura di Roberto Lacarbonara, in occasione della II edizione di PhEST - See Beyond the Sea, la Festa Internazionale della Fotografia che si terrà a Monopoli dal 7 settembre al 29 ottobre. La mostra sarà visitabile sino al 20 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 21.

Info 334/792.11.42.

