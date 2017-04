Bari, incontro con Andrea Scanzi

EVENTI BARI - La Fondazione «G. Tatarella» continua il ciclo degli «Incontri d’autore», sabato 8 aprile 2017, alle ore 18, nella biblioteca, in via Piccinni 97 a Bari, con Andrea Scanzi per il suo ultimo romanzo «I migliori di noi», edito Rizzoli.

L'evento, introdotto da Annalisa Tatarella, sarà moderato dalla giornalista Lorena Saracino.

