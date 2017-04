Bari, «La Pasqua in letteratura»

EVENTI BARI - Sabato 8 aprile 2017, alle ore 18, a «I tesori di Sicilia», in via Cairoli 56 a Bari, conversazione della scrittrice Anna Santoliquido su «La Pasqua in letteratura», organizzata dal Movimento Internazionale «Donne e Poesia».

Lettura di poesie in tema a cura degli autori presenti.

• Consulta l'archivio degli eventi Bari