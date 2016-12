Bari, Befana al Giovanni XXIII

EVENTI BARI - L'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, via Giovanni Amendola 207 a Bari, festeggia venerdì 6 gennaio 2017, alle ore 10, la 28ª edizione «Premio Solidarietà» e la Befana per i bambini degenti. Con la presentazione di Nicola Papagna e i saluti del Presidente Gaetano Balena che illustrerà il progetto dell'associazione Impegno 95 sulle iniziative da svolgere in Pediatria e l'immigrazione. Tra gli ospiti Umberto Sardella, Eyob Daud, cantante internazionale Rap, Sarah De Bartolomeo, cantante dello zecchino d'oro. Al termine la Befana consegnerà ai bambini degenti tanti doni offerti da Auchan di Casamassima, i dipendenti banca Popolare di Bari, i ragazzi Scount di Taranto, e duecento Gesù Bambino che giacciono su gusci di ostriche e le noci di mare realizzati da Vincenzo Lacarpia.

