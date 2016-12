Bari, aperture straordinarie Pinacoteca

EVENTI BARI - Venerdì 6 gennaio 2017, dalle ore 9 alle 13, aperture straordinarie della Pinacoteca Metropolitana di Bari, Via Spalato 19, per visitare il museo e la mostra «Genius Loci, riflessi dell'identità pugliese in 50 artisti tra passato e presente». Ultimo ingresso alle 12.30.

