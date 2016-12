Castellana, «Nel silenzio parlami ancora» libro di Antonella e Franco Caprio

EVENTI CASTELLANA - Venerdì 30 dicembre 2016, alle ore 19.30, ultima serata letteraria a palazzo Picella, sede del circolo Pivot, in via Tommaso Pinto 32, a Castellana Grotte. Per la sesta edizione di Natalibri, ospiti del sodalizio presieduto da Federico Simone e dall’associazione culturale Castellana metropolitana, saranno Antonella e Franco Caprio che presenteranno il loro ultimo libro «Nel silenzio parlami ancora». Porterà il saluto dei soci di Castellana metropolitana, il vicepresidente Davide Sportelli, interagiranno con gli autori Manuela Cascione e Sonia Scarpa. Presenterà la serata il librista Antonino Piepoli.

