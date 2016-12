Rutigliano, libro di Tino Sorino

EVENTI RUTIGLIANO - Giovedì 29 dicembre 2016, alle ore 19, nella sala Conferenze di Palazzo San Domenico a Rutigliano, via L. Tarantini 30, sarà presentato, insieme ad una mostra fotografica, il volume di Tino Sorino «Rutigliano in foto e in cartolina, dalla fine dell’Ottocento alla fine degli anni ’60 del Novecento. Economia e società». Interverranno con l’autore e il direttore editoriale Milena Palumbo, il prof. Donato Rinaldi e il sindaco Roberto Romagno. Presenta Maria Liuzzi di Telenorba.

