Molfetta, Claudia De Lillo presenta «Alla Pari»

EVENTI MOLFETTA - Mercoledì 28 dicembre 2016, alle ore 20.30, nella libreria «Il ghigno un mare di storie» in via Salepico 47 a Molfetta, Claudia De Lillo alias Elasti, presenta «Alla Pari» in compagnia di Tiziana Schiavarelli.

