Bari, «Tender To Doppelgaenger» di Domingo Milella

EVENTI BARI - Giovedì 22 dicembre 2016, alle ore 19, nella Galleria Doppelgaenger, in via Bozzi 73 a Bari, «Tender To Doppelgaenger», per la presentazione delle opere di grande formato dell'artista Domingo Milella, estensione della mostra personale «Solitario», che chiude il 30 gennaio 2017, presente nella sede principale della galleria, in via Verrone 8, nella città vecchia di Bari. È un'occasione per incontrare l'artista, approfondire la conoscenza del suo lavoro, e salutarsi prima di Natale.

