La cura dei denti non va in vacanza

Denti d’estate, pericolo costante: la loro salute è più a rischio perché il caldo facilita le infiammazioni orali, causa di improvvisi mal di denti o dolori alle gengive, perché dolci e bevande zuccherate poco salutari per lo smalto dentale sono facili tentazioni accontentate cui non segue il lavaggio corretto dei denti e, infine, perché il rischio di traumi è più accentuato.

L’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Rigenerativa (presidente, Lorenzo Breschi) mette in guardia e, suggerendo dieci utili e facili regolette, invita ad avere riguardi per riportarsi a casa, dalle vacanze, “un sorriso sano e splendente”.

“Prima raccomandazione di base: in vista delle ferie sarebbe sempre consigliabile una visita di controllo dal dentista, per valutare le condizioni orali. Una precauzione indispensabile per chi ha una dentatura delicata e per esempio ha otturazioni, corone dentali, protesi di varia natura, essenziale però anche per chi ha una bocca sana per verificare che non ci siano segni di infiammazione o carie che potrebbero poi farsi sentire quando siamo lontani da casa, con dolori e disturbi che potrebbero rovinare le tanto agognate vacanze”.