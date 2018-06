Mieloma Multiplo (MM), neoplasia ematologica in cui le plasmacellule, importanti componenti del sistema immunitario, si replicano in modo incontrollato, accumulandosi nel midollo osseo: 5.500 nuovi casi ogni anno in Italia. Più colpiti gli over 65 anni ma quelli al di sotto di questa età sono il 40%. Spesso (30-35%) la diagnosi è casuale in pazienti che non presentano sintomi. 70- 75% esordisce con danno scheletrico (determinato da sostanze che attivano cellule che distruggono osso e silenziano quelle che lo producono). Polmoni e reni sono altri organi-bersaglio. L’Aifa ha, di recente, concesso (in precdenza è stato approvato dall’Agenzia europea) reversibilità al lenalidomide, terapia orale di mantenimento dopo il trapianto del MM.

Si tratta – dice il prof. Michele Cavo (università, Bologna) - di un tumore del midollo osseo, dove esso non nasce ma vi trova le condizioni per svilupparsi, caratterizzato dall’aumentata proliferazione di linfociti B e di plasmacellule. Queste ultime sono deputate a produrre gli anticorpi (immunoglobuline). Il MM è caratterizzato dalla presenza, nel sangue e nelle urine, di una proteina alterata. Questa proteina detta paraproteina, è prodotta, nel midollo osseo, da plasmacellule (in questo caso cellule tumorali) che producono anche sostanze (citochine) che causano lesioni ossee. I segni/sintomi più comuni della fase attiva sono anemia, lesioni ossee, insufficienza renale. Il MM, nel maggior numero dei casi – dice la dr Maria Teresa Petrucci (Sapienza università, Roma) - ha un decorso che permette di parlare di malattia ad andamento cronico, con fasi sintomatiche alternate di attività di malattia e di remissione dei segni/sintomi della malattia.

Queste ultime sono di durata variabile a seconda della risposta ottenuta dalla terapia. Grazie ai farmaci, si è registrato un prolungamento proprio delle fasi di remissione più profonde e quindi più durature ed anche, sempre più, di risposte complete. La malaugurata comparsa di recidiva è momento molto drammatico per il paziente – dice la dr Petrucci - sia dal punto di vista clinico, per la ricomparsa dei segni/sintomi della malattia, sia dal punto di vista psicologico. L’obiettivo terapeutico è la remissione cioè la risposta clinica (scomparsa, parziale o completa, dei sintomi della malattia, irreperibilità nel sangue e nelle urine della proteina alterata) o molecolare (valutata con tecniche di laboratorio sofisticate. Si riesce ad individuare, tra un milione di cellule, una cattiva). La chemioterapia fortemente intensiva distrugge il midollo osseo e, pertanto, richiede la necessità di reimpiantare un nuovo midollo osseo per consentire ai valori dell’emocromo di normalizzarsi. Si procede, cioè, a trasfondere le cellule staminali presenti nel sangue (non si prelevano più, ora, dal midollo).

Questo trapianto autologo si è dimostrato efficace e non superato dai farmaci, pertanto esso rappresenta la prima scelta. Per i pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali autologhe, la sopravvivenza è, in media, di 10 anni o, addirittura, superiore. Si cerca di combinare la efficacia del trapianto con la potenza di un farmaco innovativo lenalidomide, primo immunomodulante orale, che può essere somministrato per un lungo periodo di tempo senza tossicità, cosa che assicura controllo significativo della malattia e prolunga sopravvivenza libera da progressione e globale, estendendo il beneficio del trapianto e ritardando la ricaduta. “Avere una terapia dopo il trapianto come lenalidomide – dice il dr Vittorio Montefusco ist. Tumori, Milano - rappresenta un importante passo avanti per questi pazienti.

L’aspetto interessante è la combinazione del trapianto con i farmaci, opzione che garantisce il massimo in termini di risposta della malattia in quanto unisce la potenza del trapianto alla potenza del farmaco”. Si tratta di una conquista per una malattia che preoccupa ricercatori e clinici sì che, all’ultimo congresso della società Usa di oncologia, sono stati presentati, sull’argomento, ben 900 lavori scientifici.