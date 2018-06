Piccoli eroi contro il sarcoma di Ewing

A fine giugno è programmata la ‘Super Hero Run’ una corsa a scopo benefico i cui partecipanti dovranno vestire una maschera o addirittura un vero e proprio costume da eroe. La corsa vuole porre l’attenzione sugli eroi dei giorni nostri, cioè tutte quelle persone che dedicano del tempo al prossimo, come ad esempio i genitori che hanno figli con malattie croniche oppure i volontari della protezione civile, pronti ad intervenire nelle situazioni di emergenza. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto, fra l’altro, a un’associazione pazienti sul sarcoma di Ewing.

Questo tumore raro colpisce specie bambini e under 20 e rappresenta il 15% di tutti i sarcomi primari delle ossa. Il dolore è il sintomo principale, accompagnato da febbre, stanchezza o perdita di peso e a volte si confonde con cause totalmente indipendenti da un tumore come una caduta. Ma, se il dolore e l'infiammazione non dovessero attenuarsi/scomparire in un tempo ragionevole, sarà necessario rivolgersi al medico, per un’analisi approfondita e indagini più mirate. I sintomi si possono inizialmente confondere con i postumi di una caduta (dolore localizzato alle ossa e gonfiore).

Pubblicato, sul “Journal of Clinical Oncology”, un studio internazionale (tra gli altri l’Istituto ortopedico Rizzoli, Bologna) sul un nuovo agente terapeutico (PM1183), che blocca la trascrizione e induce rotture del doppio filamento del DNA, generando morte della cellula malata del sarcoma di Ewing. La molecola oggetto dello studio può interferire con specifici tipi di legame e con i vari promotori del tumore e quindi con le diverse proteine sintetizzate.